Науковці назвали вагому причину вивчати іноземні мови

Дослідження, проведене серед католицьких черниць, показало, що знання чотирьох і більше мов значно знижує ризик розвитку слабоумства в літньому віці.

Група вчених з Університету Ватерлоо вивчила стан здоров'я 325 черниць конгрегації Сестер Святої Діви Марії з Намюра. Дані взяли з іншого великого міжнародного дослідження черниць цієї організації, більш відомого як The Nun Study.

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За словами вчених, The Nun Study дає унікальну можливість вивчити людей, чиє життя розвивалася в абсолютно різних умовах в дитинстві і юності, але в дуже схожих – після потрапляння до монастиря. Це дає можливість оцінити внесок факторів, що впливають на жінок на ранніх етапах розвитку, на стан здоров'я в зрілому і літньому віці.

Дані показали, що вікова деменція розвивалася лише у 6% сестер, які володіли чотирма і більше мовами. Зі зменшенням кількості мов навіть на одну одиницю показники різко збільшувалися: у черниць, які знають не більше трьох мов, показник розвитку деменції досягав 31%.

Мова – це складна здатність людського мозку, і перемикання між різними мовами вимагає помітною когнітивної гнучкості, – стверджує провідний автор дослідження Сюзанна Тіас.

Тому логічно, що додаткове розумове навантаження, яке отримують поліглоти при перемиканні з мови на мову, допомагає їм тримати мозок у кращій формі.

Знання багатьох мов скорочує ризик розвитку деменції

Фахівці також досліджували письмові роботи 106 черниць. Вдалося виявити, що чим вища в тексті щільність думок (лінгвістичний показник, що визначає середнє число думок, виражений у певному обсязі тексту), тим менша ймовірність розвитку деменції у автора. Цей фактор може надавати навіть більший вплив на свідомість монахинь, ніж багатомовність.

Хоча багатомовність і може бути важлива, ми повинні також звертати увагу на інші мовні здібності, – підсумовує Тіас.

Крім того, нам потрібно більше знати про поліглотію, про важливість її аспектів – наприклад, вік, в якому вперше вивчається нова мова, як часто використовується кожна з мов, і наскільки вони схожі.

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