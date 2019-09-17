Всього 13 хвилин на день: як просто продовжити життя

Питання тривалості життя з віком стає все гострішим для людей. І поки хтось женеться за красою, учені розповіли про безкоштовний спосіб прожити довше, не витрачаючи чимало часу та зусиль.

Американські науковці дійшли до висновку, що навіть 13 хвилин на день можуть колосально змінити життя та його тривалість. Щоправда, цей час варто присвятити не залипанню у гаджетах, а фізичним навантаженням. Річ у тому, що не обов'язково годинами працювати над собою у спортзалі, щоб зменшити ризики передчасної смерті.

І ще: Шкідливі та поширені: звички, через які ви часто хворієте

Це підтвердило дослідження однієї зі страхових компаній у США, яка дослідила дані майже 140 тисяч осіб з різних країн. Виявилось, що доволі ліниві люди змогли продовжити тривалість життя щонайменше на 3 роки, якщо виділили на спорт не більше 90 хвилин на тиждень упродовж року. Якщо ж розділити на один день, то це приблизно 13 хвилин – одна невелика пробіжка, катання на велосипеді чи робота у саду.

Всього 13 хвилин на день здатні змінити життя

Якщо ж щодня приділяти навантаженням по 25 хвилин, то можна продовжити життя на 4 роки, а щоденний спорт по 30 хвилин здатен дати можливість насолоджуватись світом ще на 5,7 року більше!

Медики вже давно наголошують на тому, що малорухливий спосіб життя не допомагає нашому здоров'ю, однак можливість приділити собі хоча б 13 хвилин на день є кожного. До того ж, вона не вимагає фінансових вкладень та особливих зусиль.

Це заняття допомагає продовжити життя

Читайте також: Ви все робите неправильно: названо поширені помилки при митті голови