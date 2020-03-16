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Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет
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Жіночі пісуари можуть значно скоротити час очікування біля вбиралень. У цьому переконана француженка Наталі Дес Айнардс, яка придумала один з таких пристроїв.
Винахід стартаперки, яке вона назвала "Мадам Пі", являє собою похилу раковину, до якої можна підійти спиною і справити нужду, не сідаючи – в простій кабінці з дахом і дверцятами, яка одночасно забезпечує приватність і спонукає не затримуватися.
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"Я не дизайнер, а перш за все користувач", – говорить 46-річна винахідниця, яка заснувала компанію з випуску жіночих пісуарів. Вона зізналася, що повсюдним попитом товар поки не користується. Однак увага до проблеми, про яку не прийнято було говорити, поступово зростає. Цьому сприяють два фактори: соцмережі і конкуренція між організаторами масових заходів.
Тим часом у неї вже з'явилися конкуренти, які живуть в Копенгагені – архітектори Джина Пер'є і Олександр Едебьорг придумали "Ля Пі" – жіночий туалет з трьох з'єднаних разом пісуарів, зроблених з придатного до перероблення яскраво-рожевого пластику.
За словами винахідників, новинка призначена для масових заходів і будь-яких місць, де зазвичай не вистачає туалетів. Вони також стверджують, що з їхнім пристроєм нагальна процедура займає 30 секунд проти двох хвилин у звичайній жіночій кабінці.
Бак "Ля Пі" розрахований на 3,5 тисячі відвідувань. Причому кабінка не має дверей, які треба відкривати і закривати, витрачаючи зайві секунди: від сторонніх поглядів захищають лише вигнуті стіни. Найважче, каже Джина Пер'є, привчити жінок до пісуарів.
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