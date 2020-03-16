Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет

  • 58
Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет - фото 1

Жіночі пісуари можуть значно скоротити час очікування біля вбиралень. У цьому переконана француженка Наталі Дес Айнардс, яка придумала один з таких пристроїв.

Винахід стартаперки, яке вона назвала "Мадам Пі", являє собою похилу раковину, до якої можна підійти спиною і справити нужду, не сідаючи – в простій кабінці з дахом і дверцятами, яка одночасно забезпечує приватність і спонукає не затримуватися.

І ще: Як робота вдома впливає на креативність

"Я не дизайнер, а перш за все користувач", – говорить 46-річна винахідниця, яка заснувала компанію з випуску жіночих пісуарів. Вона зізналася, що повсюдним попитом товар поки не користується. Однак увага до проблеми, про яку не прийнято було говорити, поступово зростає. Цьому сприяють два фактори: соцмережі і конкуренція між організаторами масових заходів.

Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет - фото 392325

Тим часом у неї вже з'явилися конкуренти, які живуть в Копенгагені – архітектори Джина Пер'є і Олександр Едебьорг придумали "Ля Пі" – жіночий туалет з трьох з'єднаних разом пісуарів, зроблених з придатного до перероблення яскраво-рожевого пластику.

За словами винахідників, новинка призначена для масових заходів і будь-яких місць, де зазвичай не вистачає туалетів. Вони також стверджують, що з їхнім пристроєм нагальна процедура займає 30 секунд проти двох хвилин у звичайній жіночій кабінці.

Бак "Ля Пі" розрахований на 3,5 тисячі відвідувань. Причому кабінка не має дверей, які треба відкривати і закривати, витрачаючи зайві секунди: від сторонніх поглядів захищають лише вигнуті стіни. Найважче, каже Джина Пер'є, привчити жінок до пісуарів.

Стартапери знайшли спосіб скоротити черги в жіночий туалет - фото 392326

Читайте також: Австралійка купила туалетний папір на 3264 долари

Джерело: bbc
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
  • 12 березня, 16:21
  • 3031
Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
  • 11 березня, 18:10
  • 1720
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2168162
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Фото Суспільство