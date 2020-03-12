Австралійка купила туалетний папір на 3264 долари

Мешканка австралійського міста Тувумба в штаті Квінсленд Хайді Янецкі помилково замовила замість 48 рулонів туалетного паперу 48 коробок або 2304 рулони.

Замовлення доставили додому і жінка була дуже засмучена тим, що її неуважність обійшлася їй у 3264 долари.

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У родині заради інтересу підрахували, що придбаного паперу їм вистачить років на 12. Члени сімейства підійшли до придбання з гумором. Вони з коробок спорудили трон і фотографувалися на ньому. Відзначається, що пізніше Янецкі зуміла заробити на своїй помилці.

Через коронавірус жителі Австралії почали скуповувати не тільки продукти, а й туалетний папір. У магазинах цього товару стало не вистачати. Тут австралійка не розгубилася. Вона продала надлишки туалетного паперу. Мало того, жінка розповіла, що на виручені гроші вона оплатила шкільну поїздку своєї дочки.

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