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Австралійка купила туалетний папір на 3264 долари

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Трон з туалетного паперу - фото 1
Трон з туалетного паперу / insider

Мешканка австралійського міста Тувумба в штаті Квінсленд Хайді Янецкі помилково замовила замість 48 рулонів туалетного паперу 48 коробок або 2304 рулони.

Замовлення доставили додому і жінка була дуже засмучена тим, що її неуважність обійшлася їй у 3264 долари.

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У родині заради інтересу підрахували, що придбаного паперу їм вистачить років на 12. Члени сімейства підійшли до придбання з гумором. Вони з коробок спорудили трон і фотографувалися на ньому. Відзначається, що пізніше Янецкі зуміла заробити на своїй помилці.

Через коронавірус жителі Австралії почали скуповувати не тільки продукти, а й туалетний папір. У магазинах цього товару стало не вистачати. Тут австралійка не розгубилася. Вона продала надлишки туалетного паперу. Мало того, жінка розповіла, що на виручені гроші вона оплатила шкільну поїздку своєї дочки.

Австралійка купила туалетний папір на 3264 долари - фото 391754

Австралійка купила туалетний папір на 3264 долари - фото 391755

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Джерело: insider
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