Як робота вдома впливає на креативність

Поширення коронавірусу стало причиною того, що велика кількість компаній перейшла на дистанційну роботу. З цієї нагоди розповідаємо, як робота вдома впливає на вашу креативність.

Компанії по всьому світу у зв'язку з пандемією коронавірусу переводять своїх співробітників на віддалену роботу з дому. І тепер актуально дізнатися те, наскільки взагалі ефективний подібний підхід.

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Дослідження показують, що з деякими завданнями при роботі з дому люди справляються краще, а з іншими – гірше. Наприклад, в контрольованому середовищі офісу, де працівники на очах у начальства, вони краще виконують нудні рутинні завдання. В домі, коли є маса приводів для відволікання, з нудною роботою люди справляються гірше, оскільки отримують менше стимулів, і перебувають у менш структурованому середовищі.

Робота в офісі ідеально підійде для рутинних завдань

Того ж самого не можна сказати про креативну роботу або виконання завдань, що вимагають глибокого розумового занурення. Колеги часто відволікають нас від вирішення складних проблем розмовами, рухами, телефонними дзвінками й іншими діями. Вдома людина має можливість повністю зануритися в процес, віддатися креативному мисленню та придумати нестандартні виходи з ситуації. Тому творчим працівникам краще працювати вдома.

У зв'язку з цим вчені рекомендують відправляти співробітників додому, якщо вони працюють над проєктами, які вимагають прояву креативності. Якщо робота пов'язана з рутинністю, виконанням одних і тих же нудних дій, для цього краще підходить офіс.

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