Старший син Девіда Бекхема заручився з дочкою мільярдера

21-річний Бруклін Бекхем в своєму Instagram-акаунті підтвердив інформацію про те, що одружується, розмістивши фото зі своєю коханою.

Нагадаємо, що обраницею фотографа стала 25-річна актриса Нікола Пельтц. Пара зустрічається близько 10 місяців. У соціальній мережі Бруклін Бекхем зізнався, що зробив пропозицію коханій ще два тижні тому.

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"Два тижні тому я попросив свою половинку вийти за мене заміж, і вона сказала "так". Я найщасливіша людина в світі. Я обіцяю бути найкращим чоловіком і найкращим татом одного разу", – написав він у пості. На знімку Бекхем і Пельтц стоять у полі, дивлячись один на одного. На Брукліні темно-синій костюм, а Нікола наділу жовта сукня з пишною спідницею.

Нагадаємо, що в 2018 році Нікола Пельтц розлучилася з братом Джіджі і Белли Хадід Анваром. У сина Бекхемів до цього був роман з моделлю Ханой Крос і актрисою Хлоею Морец.

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