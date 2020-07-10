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Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+

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Хлоя Саксон - фото 1
Хлоя Саксон / life

Модель знялася в пікантних комплектах білизни і була вщент розкритикована фоловерами. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах модель Хлоя Саксон часто позує у вкрай відвертих нарядах. Так, напередодні вона знялася в комплекті бренду Fashion Nova, що славиться відвертою білизною.

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На фото дівчина демонструє білий бюстгальтер з прозорого мережива, що ледь прикриває її груди. Щоб показати трусики з комплекту, Саксон розстебнула і приспустила джинси, позуючи спиною до дзеркала.

Шанувальники моделі розкритикували її за надмірно відвертий знімок. Вони відзначили, що комплект білизни ну дуже пікантний, а приспущені рвані джинси роблять образ вульгарним.

Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+ - фото 415165

Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+ - фото 415166

Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+ - фото 415167

Відому модель розкритикували за занадто відверті фото 18+ - фото 415168

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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