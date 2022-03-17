Starlink Ілона Маска став найпопулярнішим застосунком в Україні

Війна Росії проти України залишає низку населених пунктів України без зв'язку. Тож Ілон Маск, на прохання наших чиновників, відправляв кілька разів свої системи Starlink для доступу до супутникового інтернету. Логічно, що однойменний додаток став шалено популярним серед українців.

Так, передає Forbes, застосунок Starlink набуває шаленої популярності серед українців. Він дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від SpaceX.

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Тисячі завантажень застосунку за лічені дні

Так, у неділю, 13 березня застосунок Starlink завантажили 21 тисячу разів. Мовиться про користувачів як гаджетів на Android, так і на iOS.

Цікаво, що це найбільша кількість завантажень застосунку за один день. Більшість користувачів, які встановлювали його на свої гаджети, – з України.

Загалом застосунок завантажили в Україні майже 100 тисяч разів. А за останні кілька тижнів кількість інсталяцій у всьому світі зросла понад утричі.

Нагадаємо, що станції супутникового інтернету Starlink уже працюють на території нашої країни. Вони дозволяють підтримувати належне функціонування критичної інфраструктури, а послуги у сфері охорони здоров'я, фінансів та енергетики.

Сам Starlink розроблений для того, щоб надавати широкосмуговий доступ до мережі. Мовиться про ті місця, де інтернет раніше був або ненадійним, або повністю відсутнім.

Це дозволяє отримувати доступ до інтернету у будь-якій точці планети. Сам же застосунок необхідний для того, щоб встановити зв'язок із супутником та запустити роботу інтернету.

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