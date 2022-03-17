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війна

Starlink Ілона Маска став найпопулярнішим застосунком в Україні

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Українці активно завантажують застосунок Starlink - фото 1
Українці активно завантажують застосунок Starlink

Війна Росії проти України залишає низку населених пунктів України без зв'язку. Тож Ілон Маск, на прохання наших чиновників, відправляв кілька разів свої системи Starlink для доступу до супутникового інтернету. Логічно, що однойменний додаток став шалено популярним серед українців.

Так, передає Forbes, застосунок Starlink набуває шаленої популярності серед українців. Він дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від SpaceX.

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Тисячі завантажень застосунку за лічені дні

Так, у неділю, 13 березня застосунок Starlink завантажили 21 тисячу разів. Мовиться про користувачів як гаджетів на Android, так і на iOS.

Цікаво, що це найбільша кількість завантажень застосунку за один день. Більшість користувачів, які встановлювали його на свої гаджети, – з України.

Загалом застосунок завантажили в Україні майже 100 тисяч разів. А за останні кілька тижнів кількість інсталяцій у всьому світі зросла понад утричі.

Нагадаємо, що станції супутникового інтернету Starlink уже працюють на території нашої країни. Вони дозволяють підтримувати належне функціонування критичної інфраструктури, а послуги у сфері охорони здоров'я, фінансів та енергетики.

Starlink Ілона Маска став найпопулярнішим застосунком в Україні - фото 501063

Сам Starlink розроблений для того, щоб надавати широкосмуговий доступ до мережі. Мовиться про ті місця, де інтернет раніше був або ненадійним, або повністю відсутнім.

Це дозволяє отримувати доступ до інтернету у будь-якій точці планети. Сам же застосунок необхідний для того, щоб встановити зв'язок із супутником та запустити роботу інтернету.

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