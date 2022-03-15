Anonymous розкритикували повідомлення Ілона Маска у Twitter, де він кинув виклик Путіну

Днями Ілон Маск опублікував в Twitter допис, який було адресовано Володимиру Путіну. Цей твіт спричинив неоднозначну реакцію серед користувачів соцмережі.

Нагадаємо, засновник SpaceX Ілон Маскк кинув виклик російському диктатору Володимиру Путіну, викликавши його на дуель та закликавши таким чином вирішити долю України.

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Маска підтримали мер Києва Володимир Кличко та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Тим часом гендиректор Роскосмосу Дмитро Рогозін та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров відповіли образливими коментарями.

Втім, офіційний обліковий запис Кремля ніяк не відреагував ні на захоплення своїх поплічників, ні на неодноразові випади Маска.

Натомість відреагував хакерський рух Anonymous. Кіберактивісти висловили обурення щодо повідомлення Маска, вважаючи його самопіаром. І повідомили, що Україна — суверенна держава, долю якої Маск не має права вирішувати. Також вони нагадали, що в цей час на території країни гинуть безневинні люди, а на їхні міста скидають авіабомби.

Elon has no authority regarding the legal status of statehood & sovereignty of Ukraine. People are suffering, innocents are being killed, cities are being bombed, women and children are dying:

Elon pushes publicity stunt. Shame on you.https://t.co/djJZ2Sy0mm — Anonymous (@YourAnonNews) March 14, 2022

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