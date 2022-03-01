В Україні уже запрацювали станції супутникового інтернету Starlink Ілона Маска

В Україну прибула перша партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету. Станції уже почали свою роботу.

Глава Мінцифри подякував Ілону Маску за доступ до широкосмугового інтернету. "Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України", – написав Федоров.

І ще: Кібербезпека: прості поради, які захистять кожного українця у мережі

Крім цього, в Україні уже почав працювати інтернет Starlink. Про це 1 березня заявив у Facebook інженер, спеціаліст у галузі космічних технологій, мешканець Києва Олег Кутков.

Киянин зазначив, що він уже під'єднався до мережі, розмістивши тарілку просто за вікном. Максимальна швидкість інтернету деякий час була 200 Мбіт/с.

Читайте також: Чому не треба вимикати геолокацію на телефоні: мережею шириться новий фейк