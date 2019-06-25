Старі друзі: відео з Трампом і Кім Чен Ином підкорило мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від відео, на якому чоловіки, які нагадують Дональда Трампа та Кім Чен Ина, спокійно сидять у ресторані. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Palifaith поділився епічним відео, на якому Трамп та Кім Чен Ин весело проводять час разом. За короткий час ролик зібрав понад 69 тисяч переглядів та більш як 1500 коментарів. А все тому, що насправді у кадрі актори-двійники президентів США та Північної Кореї. Можна побачити, як вони спокійнісінько готуються до трапези, поки до вікон підходять люди, щоб сфотографуватись. Зате таку милу картину навряд чи можна буде побачити офіційно.

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