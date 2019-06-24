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Королева Єлизавета ІІ втрапила у конфуз з шарфом: відеофакт

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Єлизавета ІІ втрапила у конфуз з шарфом - фото 1
Єлизавета ІІ втрапила у конфуз з шарфом / Кадр з відео

Королева Єлизавета II знову опинилася у незручній ситуації на турнірі з поло Royal Windsor Cup. Коли королева спускалася сходами з ложі, з нею стався конфуз з шарфом.

На кадрах видно, що раптово подув сильний вітер і довгий чорний шарф хльоснув Єлизавету II прямо по обличчю. Незважаючи ні на що, королева залишалася спокійною і продовжила спускатися по сходах з ложі, на якій були присутні знаменитості. При цьому люди були шоковані інцидентом, особливо американо-британська актриса Джилліан Андерсон, яка прославилася завдяки серіалу "Секретні матеріали".

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Один гравець в поло простягнув руку, щоб допомогти королеві. Єлизавета II продовжила виконувати свої обов'язки і традиційно вручила трофей команді, яка перемогла в кінці турніру.

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Джерело: youtube
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