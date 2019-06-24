Ед Ширан знявся у кумедній рекламі кетчупу: відео

Відомий британський музикант Ед Ширан став зіркою нової реклами кетчупу, яка розвеселила не тільки його шанувальників. А ви теж настільки любите кетчуп?

Рудоволосий поп-виконавець з гітарою Ед Ширан вирішив перевернути не лише світ музики, а й реклами. Нещодавно британець знявся у дуже креативному промо до кетчупу. Ролик наче візуалізує ідею самого Еда, як він уявляє найкращу рекламу улюбленого соусу.

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Розпочинається все з розкішного ресторану з люстрами, картинами на стінах, живою музикою, величезною кількістю виделок та столах та дуже вишуканими стравами. Ширан кумедно висміює типові образи гостей, меню та описи до страв. Врешті, його вишукана страва, навіть назва якої звучить вишукано, опиняється перед ним. Однак чогось бракує, і саме в цей момент Ед дістає із наплічника банку з кетчупом, змушуючи всіх навколо затамувати погляд, а офіціант навіть очима показує весь біль ситуації. Зацініть:

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