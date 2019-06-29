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Стань власником BMW: тепер авто можна роздрукувати на 3D-принтері

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BMW Vision M Next так і залишиться концептом - фото 1
BMW Vision M Next так і залишиться концептом

Компанія BMW запропонувала всім охочим видрукувати власний автомобіль. Макет для 3D-друку концепту Vision M Next разом зі шпалерами для робочого столу, постерами й аудіофайлу, завдяки якому можна "почути" автомобіль, виробник виклав на спеціальному сайті.

У вівторок, 25 червня, марка BMW показала карбонове купе з "крилами чайки" та гібридною силовою установкою, яка видає 600 кінських сил. У серійне виробництво автомобіль запускати не будуть, зате тепер шанувальники марки зможуть видрукувати власний суперкар.

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Макет можна видрукувати в будь-якому розмірі – підсумковий суперкар може бути розміром з іграшкову модель, а може бути розміром зі справжній автомобіль. Користувачі отримують тільки "кузов", без будь-яких силових агрегатів і наповнення. Крім того, щоб видрукований макет став схожий на справжній концепт, його доведеться розфарбувати.

3D-модель новинки від BMW - фото 336981
3D-модель новинки від BMW

Концепт Vision M Next отримав двобарвне забарвлення кузова, гібридну силову установку на базі дволітрового бензинового агрегату та спеціальний режим Boost+, який короткочасно збільшує потужність агрегатів, дозволяючи машині набрати першу "сотню" за три секунди.

Прототип Vision M Next замислювався винятково як шоукар, в якому буде втілено майбутнє дизайну всієї М-лінійки. Серійну версію концепту баварці випускати не планують, але багато рішень, як візуальні, так і технічні, швидше за все будуть реалізовані у найближчі 10 років на нових автомобілях бренду.

Стань власником BMW: тепер авто можна роздрукувати на 3D-принтері - фото 336980
Стань власником BMW: тепер авто можна роздрукувати на 3D-принтері - фото 336979
Стань власником BMW: тепер авто можна роздрукувати на 3D-принтері - фото 336978

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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