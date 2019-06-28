Хетчбек Skoda Scala отримав екологічну версію

Новинка Skoda їздить на газі та бензині

Компанія Skoda представила Scala G-TEC з мотором, який працює на стиснутому природному газі. Запас ходу такого автомобіля складає 630 кілометрів.

Газу в трьох сталевих резервуарах вистачає на 410 кілометрів шляху, а ще 220 кілометрів пробігу Scala забезпечує дев'ятилітровий бак для бензину. До складу силової установки хетчбека входить трициліндровий двигун об'ємом 1,3 літра потужністю 90 кінських сил. Пару йому складає "механіка" з шістьма ступенями.

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Через встановлені газові балони скоротився корисний простір у багажнику автомобіля: об'єм становить 339 літрів проти 467 літрів у стандартній Skoda Scala.

Всередині автомобіля встановлені газові балони

Крім того, є бак для бензину на 9 літрів

Крім Scala G-TEC у модельному ряду бренду є аналогічна версія Octavia. Однак, на відміну від хетчбека, Octavia G-TEC рухається завдяки півторалітровому двигуну з чотирма циліндрами. Така Octavia вже доступна на європейському ринку, а Scala G-TEC надійде у продаж ближче до кінця нинішнього року.

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