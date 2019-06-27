Mitsubishi відновить виробництво культової моделі

Компанія Mitsubishi Motors планує відновити виробництво культової моделі Lancer Evolution. Якщо одинадцяте покоління все ж запустять у виробництво, то автомобіль збиратимуть на платформі "зарядженого" хетчбека Renault Megane RS.

Новинка стане спільною розробкою альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. За даними видання Autocar, працюватиме седан на базі дволітрового бензинового турбомотора та роботизованої трансмісії.

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Систему повного приводу Mitsubishi розробить спеціально для моделі на основі фірмової S-AWC, яка оцінює кутову швидкість автомобіля та коригує надлишкову або недостатню обертальність. Через те, що крутний момент розподіляється між усіма колесами, а не тільки між передньою та задньою віссю, автомобіль ніби сам допомагає входити у поворот, скорочуючи кут та ступінь занесення.

"Заряджені" седани Lancer Evolution пішли з ринку на десятому поколінні. Перша же модель зійшла з конвеєра у 1992 році, а у 2016 Mitsubishi припинила виробництво.

Mitsubishi Lancer Evolution перестали випускати у 2016 році

Компанія не планувала створювати прямого наступника седану – замість цього розглядався варіант випуску "зарядженого" кросовера. У рамках Токійського автосалону компанія Mitsubishi показала концептуальний електричний кросовер e-Evolution. За задумом японців, його серійна версія повинна була стати продовженням історії "гарячих Lancer".

Поки точних даних про старт виробництва одинадцятого покоління Evolution немає, але очікується, що новий седан може з'явитися на ринку не раніше, ніж через три роки.

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