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BMW показала футуристичний концепт 600-сильного суперкара

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Футуристичний концепт Vision M Next Concept - фото 1
Футуристичний концепт Vision M Next Concept / motor1

На заході BMW NEXTGen Conference в Мюнхені компанія презентувала новий прототип – Vision M Next Concept. Автомобіль з футуристичним дизайном здатний розігнатися до сотні всього за 3 секунди.

Концепт представили на конференції в Мюнхені як бачення нової електричної моделі майбутнього. Частина дизайнерських рішень буде втілена в новому BMW i8 або машині, яка прийде їй на зміну. За словами головного інженера BMW Клауса Фрелиха, компанія може розглянути і варіант виробництва концепту, але тільки за умови достатнього інтересу з боку потенційних покупців.

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Vision M Next Concept. - фото 336484
Vision M Next Concept.
Vision M Next Concept. - фото 336481
Vision M Next Concept.

Автомобіль, побудований за принципом D+ACES (Design + Autonomous Driving, Connectivity, Electrification & Services), відрізняється яскравим виглядом. Матовий сріблясто-сірий колір Cast Silver поєднується з елементами матового неонового Thrilling Orange, а колеса відповідають кузову – спереду сріблясто-чорні диски, а ззаду вже сріблясто-помаранчеві.

Попри футуристичний вигляд, традиційні "ніздрі" решітки радіатора збереглися, ставши більшими в розмірах і отримавши помаранчеві елементи. Концепт-кар оснащений оптикою Laser Wire, яка, за заявою BMW, здатна створювати стилізований під ритм биття серця малюнок.

Vision M Next Concept. - фото 336483
Vision M Next Concept.
Vision M Next Concept. - фото 336486
Vision M Next Concept.
Vision M Next Concept. - фото 336480
Vision M Next Concept.


У M Next Concept 600-сильна гібридна силова установка, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3 секунди і розвивати 300 км/год максимальної швидкості.

Інтер'єр концепт-кара настільки ж радикальний, як і екстер'єр. Доступ в салон відкривають двері "крила чайки", які розблоковуються за допомогою системи розпізнавання обличчя. У розпорядженні водія цифрова приладова панель і система доповненої реальності, які надають всю потрібну інформацію.

Vision M Next Concept. - фото 336485
Vision M Next Concept.
Vision M Next Concept. - фото 336482
Vision M Next Concept.

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Джерело: motor1
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