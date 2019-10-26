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Стало відомо, яку зарплату хочуть українці

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За результатами дослідження, яке провели у вересні серед українців, стало відомо, що більшість не влаштовує їхній рівень заробітку. Бажають вищого рівня заробітної плати понад 2/3 опитаних. Читайте далі та дізнайтеся, скільки хочуть заробляти українці.

У опитуванні брали участь респонденти віком від 18 років з різних куточків України. Загальна кількість учасників – 2001 особа. Лише 59% мають роботу, тож саме вони відповідали на питання щодо рівня зарплати. Результати такі: 78% відповіли, що їм недостатньо тих грошей, які вони заробляють, а лише 19% задоволені зарплатою.

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Дослідження виявило, що понад 2/3 опитаних вважають власний заробіток недостатнім й хотіли б заробляти вдвічі більше.

Теоретичний рівень зарплати, який влаштовує опитаних, – 19 275 гривень на місяць. Це на 4 899 грн більше, ніж хотіли учасники аналогічного дослідження у лютому 2018 року. Скоріше за усе економічна ситуація є причиною збільшення вимог працівників до оплати праці. Чоловіки були б задоволені зарплатою у 20 695 гривень на місяць, а жінки – 18 059 гривень.

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Відповідно до цьогорічних даних Держстату за серпень, середня зарплата в Україні склала 10 537 гривень. Розрив між бажаним рівнем заробітку і реальним досить великий. У підсумку, українці хотіли б заробляти майже вдвічі більше, ніж мають на сьогодні.

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Джерело: Research & Branding Group
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