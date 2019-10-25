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Сьогодні Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень

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Нові 1000 гривень - фото 1
Нові 1000 гривень / unian

Сьогодні, 25 жовтня, Національний банк України випустив в обіг 5 мільйонів банкнот номіналом в 1000 грн. Нова купюра стала найбільшою з існуючих на сьогодні. До цього найвагомішою була банкнота у 500 гривень.

Як виглядають нові 1000 гривень? На лицьовій стороні банкноти зображений портрет Володимира Вернадського. А на зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України. Уся купюра виконана у блакитних відтінках. За розміром і кольором банкнота номіналом у 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе легко визначати номінал. Розмір становить 75×160 мм.

Тут детальніше: Володимир Вернадський: біографія академіка, який зображений на новій банкноті 1000 гривень

За дизайном 1000-купюра схожа на банкноти нового модернізованого покоління гривні – оновлені 20 100 і 500 гривень.

Навіщо її ввели? У Нацбанку пояснили, що вводять нову купюру, тому що українцям так буде зручніше, адже останній раз купюру нового номіналу вводили у 2006 році, а за 13 років добробут і доходи українців так виросли, що тепер для виплати середньомісячної зарплати потрібно більше банкнот. Але, попри бадьорі заяви НБУ, також звучать думки, що справжньою причиною може бути інфляція.

Читайте також: Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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