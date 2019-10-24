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Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло

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Нерухомість в Україні

Результати дослідження OLX за третій квартал показують, що з липня 2019-го року вартість квартир на вторинному ринку житла в Україні вкотре зросла. Дізнайтесь, де найдешевше, а де найдорожче купувати житло!

За даними дослідження, найдорожчі квартири – в Київській, Львівській та Одеській області. Так, найдешевше однокімнатне житло в столичному регіоні обійдеться в 34 тисячі доларів, двійка – у 50 тисяч, трійка – у 74 тисячі. У Львівській області однокімнатна квартира коштує 32 тисячі, двійка – 43,2 тисячі, трійка – 50 тисяч. В Одеській області однокімнатку можна купити за 29 тисяч, двокімнатну – за 40 тисяч, трійку – за 50 тисяч.

До теми: Скільки коштує оренда квартир у Києві

Найдешевші однокімнатні квартири – у Кіровоградській (14 тисяч доларів), Сумській та Запорізькій областях (15,5 тисяч). Вартість двокімнатних апартаментів в цих регіонах становить приблизно 20 тисяч. Трикімнатні квартири теж найдешевші в Сумах: їх ціна коливається в межах 22 тисяч доларів. На другому місці – Запорізька область (25,6 тисячі), на третьому – Кіровоградська (26 тисяч).

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Скільки коштують квартири в Україні

Найбільший вибір однокімнатних і двокімнатних квартир демонструє Одеська область. У третьому кварталі власники продали 16 700 і 13 600 варіантів відповідно. У Київській було 13 700 одно- і 12 700 двокімнатних, у Харківській – 7 000 і 6 200. За кількістю трикімнатних квартир лідирують Київщина – 8 750 пропозицій, Одещина – 8 400 і Дніпропетровщина – 4 500.

А от мешканцям Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей довго ходити на перегляди не доведеться – у порівнянні з іншими регіонами там продають найменше квартир.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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