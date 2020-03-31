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Карантин Коронавірус

Стало відомо, яку суму Airbnb виплатить постраждали від скасувань бронювань

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Стало відомо, яку суму Airbnb виплатить постраждали від скасувань бронювань - фото 1

Популярний сервіс з оренди житла Airbnb створив фонд у 250 мільйонів доларів для виплат власникам нерухомості, які постраждали від скасувань бронювань під час пандемії коронавірусу.

Виплати отримають ті, чиї гості забронювали житло до 14 березня включно і повинні були в'їхати в період до 31 травня, але скасували поїздку через Covid-19. Компанія перерахує кожному власнику 25% тієї суми, яку він повинен був отримати.

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Стало відомо, яку суму Airbnb виплатить постраждали від скасувань бронювань - фото 395219

14 березня Airbnb оголосив, що скасування через пандемію коронавірусу вважається поважною причиною.

При цьому гості отримають повне повернення. Виплати почнуть робити з квітня, компанія заявила, що відправить користувачам електронні листи з детальною інформацією.

Особливі умови діють для господарів і гостей з Італії, Китаю, Південної Кореї, Ізраїлю, Індії та США: вони можуть отримати виплати за бронювання, зроблені до 14 березня.

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Джерело: airbnb
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