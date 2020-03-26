Від Італії до Ізраїля: українці розповідають, як проходить карантин у світі

Ми поспілкувалися з українцями, які живуть закордоном, і вони розповіли про те, як проходить їх карантин. Італія, Іспанія, Німеччина, Ізраїль, Польща – дізнайтеся, що в цих країнах роблять для перешкоджання поширенню коронавірусу.

Станом на 26 березня в світі зафіксовано близько пів мільйона випадків зараження коронавірусом. У зв'язку з цим влада різних країн закриває кордони та вводить карантин. Від жителів цих країн ми дізналися те, як вони дотримуються карантину і які є офіційні обмеження та штрафи.

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Неаполь, Італія

За підсумками 25 березня статистика зараження коронавірусом в Італії така:

Андрій живе та працює в Неаполі, що досить близько від Риму, який вважається одним з епіцентрів коронавірусу в Італії. Чоловік розповідає про заборони, які пов'язані з карантином:

"Не дозволяється розгулювати містом без вагомих на це причин. Стоять блок-пости поліції, при перевірці необхідно пред'явити "autocertificato". Це такий заповнений модуль, в якому необхідно вказати, куди ви прямуєте. Дозволяється виходити за покупками одній людині з сім'ї і лише один раз на день. Вигулювати собаку можна не далі ніж 200 метрів від дому".

Попри такі обмеження, можна іти в лікарню чи до лікаря (по стану здоров'я), а якщо є симптоми коронавірусу, то необхідно дзвонити на 118 (це номер швидкої допомоги).

Сам Андрій на карантині вже понад три тижні, зараз не працює і каже, що в квартирі дуже нудно. Всі його знайомі також дома, адже і так майже все зачинено, окрім продуктових, господарських магазинів та аптек. Ще в Італії передбачені штрафи за недотримання карантину, але Андрій не знає тих, кого б штрафували.

Штрафи в Італії від 200 € до 6000 €. Або позбавлення волі від трьох місяців до п'яти років.

З чоловіком стався такий випадок: "У середу до мене подзвонив друг і попросив відвезти його в лікарню, адже в нього проблеми з тиском. Так ми з ним чотири лікарні обїздили, а по дорозі нас зупинила поліція, обшукали машину, перевірили документи, але не оштрафували. Ми просто заповнили бланки, що ми їдемо до лікарні і нас відпустили".

Ще Андрій зауважує, що знайти маску в Неаполі дуже важко, а сам він купив у знайомого дві штуки за 12 €. Одноразові рукавиці також рідкість, а антисептики навіть якщо і є, то дуже дорогі.

Аліканте, Іспанія

Станом на 25 березня статистика зараження коронавірусом в Іспанії така:

Таня з чоловіком живе в Аліканте протягом останніх двох років. Це курорт в Іспанії, який став безлюдним, адже туристам під час карантину сюди зась. Та й місцевим потрібно сидіти вдома. За словами дівчини, тобі можуть виписати штраф від 500 до 2000 €, якщо безпричинно перебуваєш на вулиці.

Виходити можна лише в продуктовий магазин або аптеку.

Дівчина розповідає, що ще можна вигулювати собак, але тільки в своєму на районі, біля дому, адже вулиці постійно патрулюють працівники поліції, які можуть тебе зупинити та запитати документи та мету твого перебування на вулиці. Схитрувати не вдасться, адже людей на вулицях настільки мало, що поліцейські точно тебе запам'ятають. А сидіти, приміром, на лавочці, тим більше не вдасться.

Якщо ви йдете з аптеки чи магазину, вам доведеться показати чек. Важливо, що у патрульних є певне база індексів й вони перевірять, де саме ви це купили, адже дозволено робити покупки лише в своєму районі.

Таня дотримується самоізоляції та розповідає: "Під час карантину, однозначно, краще бути дома. У квартирі дуже важко висідити стільки часу. В будинку, на своєму подвір'ї, напевно, завжди знайдеться робота, на відміну від квартири. Всі дні схожі один на інший, адже роботи зараз немає, погуляти не вийде, тож всім залишається одне – сидіти, вдома, їсти, пити, дивитися фільми та читати".

Берлін, Німеччина

Станом на 25 березня статистика зараження коронавірусом в Німеччині така:

Катя з чоловіком та донькою живе в Берліні. Дівчина зазначає, що вся інформація, яку вона розповідає, стосується винятково Берліну, адже в різних німецьких землях все влаштовано по-різному. У таких умовах держава навіть може надавати фінансову допомогу не тільки фірмам, а навіть фрілансерам. Для цього потрібно звертатися у відповідні органи.

Ангела Меркель зараз ізольована, адже в неї був контакт з лікарем, у якого потім підтвердили коронавірус. Щоправда, результати двох тестів канцлера Німеччини виявились негативними.

"13 березня оголосили про закриття шкіл, садочків та ВНЗ – з 17 березня по 20 квітня все буде зачинено. Це виходить 3 тижні карантин і ще 2 тижні канікул. Доньці у школі видали робочі зошити, прислали зі школи лист про основні положення щодо домашнього навчання. Але є група для дітей в школі, батьки яких працюють в таких сферах, що не можуть лишати дітей вдома (поліцейські, мед працівники тощо). Для цих дітей є можливість при певних обставинах відвідувати частково школу", – розповідає Катя.

Її чоловіка з 16 березня перевели на дистанційну роботу з дому, таке розпорядження на його фірмі поки до 3 квітня. За словами дівчини, всі люди, які можуть працювати віддалено – сидять вдома. Також в Берліні закриті торгові центри, бари, ресторани, спортивні заклади, салони краси. Відчинені лише продуктові магазини, аптеки і заправки. Транспорт працює, але зараз мало людей ним їздить.

Катя з сім'єю вже понад тиждень взагалі не користується громадським транспортом. Упринципі місто пусте. Центр пустий. Але коли була гарна погода, то на окраїнах і в парках людей було багато. Дитячі майданчики на вулиці теж позачиняли, обнесли стрічкою входи та наліпили оголошення. Донька Каті виходить у внутрішній двір сама на 30-40 хвилин погуляти.

З 23 березня в Берліні ввели жорсткіші правила – можна ходити по вулиці в колі сім’ї чи партнера (не більше двох осіб), можна індивідуально займатись спортом на вулиці. Виходити на вулицю без потреби заборонено. Працює поліція і вони кажуть, що це контролюватиме патруль. Штрафи до 25 000 €.

Зараз головне завдання цих заходів – щоб було менше хворих, щоб не була перезавантажена медична сфера.

Ще працює доставка їжі. Катя розповідає, що вони замовляли МакДональдс: "Приїхав кур'єр, дистанція 2 метра, лишив і відійшов. Сказав, щоб руки продезенфікували, а чайові не взяв".

Катя розповідає про ажіотаж в магазинах: "Біля нас є Нетто. Люди гребуть все – нема макаронів, туалетного паперу, олії, борошна. Ще розбирають вино, вибір алкоголю зараз не дуже. У магазини це все заводять в певні дні, але люди відразу все розкуповують. Нещодавно вивісили перелік продуктів і засобів – скільки в одні руки. Але, наприклад, борошно я досі не купила. Однак, знайомі, які живуть на окраїні Берліна, кажуть, шо в магазинах біля них все є. Я так розумію, що там менша концентрація людей і більше магазинів, тому такого дефіциту нема".

Якщо в туриста закінчується віза й він не зміг виїхати, то ніяких покарань не буде. Німці можуть спокійно повертатись додому в Німеччину, а от нових туристів розвертають назад. Хостели та готелі не мабть права здавати житло туристам. Всі установи зачинені для прийому громадян. Приміром, у Каті була назначена зустріч для зміни реєстрації, то її скасували – написали, що пізніше потрібно буде записатися ще раз.

Хайфа, Ізраїль

Станом на 25 березня статистика зараження коронавірусом в Ізраїлі така:

Аліна з чоловіком третій рік живе в Ізраїлі. Вона працює тренером, а він – майстром в автосалоні. Під час карантину Аліна сидить вдома, а її чоловік все ж виходить на роботу. Їх там працює п'ятеро, а дозволено до 10 осіб. Хлопці працюють в масках, рукавицях та дотримуються дистанції.

Аліна розповідає, що правила та заборони постійно змінюються та доповнюються, тож потрібно ретельна за цим слідкувати. Як тільки повідомили про коронавірус, то Аліна припинила тренування і вважає, що безпека перш за все, адже вона сама та дівчата, які ходять до неї на тренування, добираються громадським транспортом. У принципі можна збиратися групати до 10 осіб, але Аліна вирішила не ризикувати здоров'ям.

Зараз дівчина максимально сидить вдома, дотримується карантину. З друзями вона бачиться по відеозв'язку. Якщо виходить на вулицю, то дотримується дистанції, в магазині вдягає маску та рукавиці. Аліна ставиться до ситуації дуже серйозно, але вважає, що потрібно адекватно все сприймати і не панікувати – закупитися та сидіти вдома.

Останні правила щодо пересування вулицями такі: з дому не можна виходити, гуляти не можна, хіба що з дітьми вийти на хвилин 10 або ж займатися спортом на вулиці. Аліна, як тренер, погоджується, що займатися спортом потрібно, але не розуміє, навіщо виходити на вулицю, адже це не нагальна потреба, а робити вправи можна і вдома.

У перший день, коли заборонили пересування містом, поліція відкрила 117 кримінальних справ за те, що люди гуляли без причини вулицями. Також декількадесят штрафів виписали на 5 000 шекелей (це приблизительно 1 700 доларів).

Кількість заражених з кожним днем зростає, роблять все більше тестів. Якщо є перші симптоми (висока температура тримається), то потрібно подзвонити за певним номером та повідомити про це. Якщо є температура понад два дні, то приїжджають медики в костюмах хімзахисту й роблять тест. Якщо діагноз підтверджується, то забирають людину, а якщо ні, то ізолюють вдома. Ця людина повинна бути на зв'язку, телефонувати та звітувати про свій стан та температуру.

У зв'язку з карантином, багато людей залишилося без роботи або ж пішли у вимушену відпустку за свій рахунок. Держава передбачила фінансову допомогу, але отримати її не так вже і просто. Якщо ти найманий працівник, то потрібно зарєєструватися на сайті з безробіття. Це все робиться онлай, виходити нікуди не треба. Виплати таким людям мають становити 70% від попередньої заробітної плати. Проте, коли люди отримають ці гроші, до кінця незрозуміло.

Аліна зареєстрована, як приватний підприємець, адже тренує людей та сплачує податки, тож дівчина заповнила відповідну форму на порталі. Держава обіцяє виплатити певну суму, але кому саме і коли це буде – не зрозуміло. Враховуючи те, що в Ізраїлі все офіційно, дівчина впевнена, що гроші будуть, потрібно лише чекати.

У магазинах така ситуація: "У нас тиждень тому було просто божевілля. У п'ятницю-суботу ми приїхали в супермаркет, адже закінчилися продукти вдома. Ми завжди так приїжджаємо за покупками. В магазині було дуже багато людей. Ми два рази намагалися туди потрапити. Приїхали перший раз вдень, то ми відразу вийшли, навіть не заходили, адже це просто небезпечно. Другий раз ми повернулися ввечері, то вже було менше людей, але все одно неспокійно – скупали все. Зараз вже ніби все нормально, ніхто не забирає все підряд з полиць. Наш прем'єр міністр звернувся до громадян і запевним, що продуктів вистачить на всіх і на довго. Також він сказав, що такої поведінкою (скуповувати все в магазинах) ми робимо тільки гірше, тож потрібно заспокоїтися".

Вроцлав, Польща

Станом на 25 березня статистика зараження коронавірусом в Польщі така:

Оля навчається на магістратурі у польському університеті, а ще працює в торговому центрі у Вроцлаві. Дівчина розповідає про ситуацію в Польщі: "Все сталося дуже різко. Ще тиждень тому всі гуляли, розважалися, ніхто взагалі не думав про карантин. Потім в понеділок 9 березня прилетів перший хворий на коронавірус поляк і все почалося. Вже у вівторок я не пішла на навчання, а ввечері того дня з'явився наказ про закриття всіх навчальних закладів з 11 березня на необмежений термін. У вівторок-середу я ще працювала".

"Оскільки, я працюю в торговому центрі, то біля нас є продуктовий і я спостерігала, як люди просто з величезними возиками виїжджали – позабирали туалетний папір, рис, макарони, цукор, борошно – черги були дуже великі. Досі не розумію, чому ці товари вважаються першої необхідності. Ввечері я пішла теж за продуктами, адже вдома закінчилися, але зрозуміла, що мій список мені не допоможе, а просто буду брати те, що залишилося з того, що мені потрібно".

На той час ще не було обмежень пересування, тож всі ще їздили громадським транспортом, гуляли. У п'ятницю Оля вийшла останній раз на роботу, зараз вона працює з дому. У той день керівництво видало наказ, щоб працівники не підходили самі до людей, а лише обслуговували їх, якщо ті просять про це. Також потрібно було дезінфікувати все, чого могли торкатися клієнти – мили повністю всі стенди, клавіатуру, мишку, ручки, степлери, все.

Ввечері того ж дня дівчині заборонили вже приїжджати на роботу – прем'єр міністр повідомив, що з суботи 14 березня всі торгові центри зачиняються. На той момент вже тиждень не працювали кінотеатри, були заборонені масові заходи. Зараз працюють лише аптеки, продуктові магазини та побутова хімія.

Люди все ж виходять на вулицю, але в домашньому або спортивному одязі в магазин і назад додому. В аптеки пускають по дві людини.

Оля зауважує: "Краще сидіти вдома, адже ти не знаєш, хто хворий, хто заразний, а ми за день з багатьма людьми спілкуємося. Зараз багатьох звільнили, позакривали роботи, відповідно виплати зарплат не буде. Це, до речі, основна причина, чому заробітчани повертаються в Україну. Тим більше гуртожитки та хостели, де вони жили, переобладнали під місця карантину. Всіх студентів теж зобов'язали покинути гуртожитки. Немає іншого виходу, окрім повернення додому, адже гроші закінчаться, а за продукти та житло платити треба буде".

Громадський транспорт у місті їздить, але порожній. Оля на роботу добиралася міжміським автобусом, а в ньому інша система оплати. За проїзд можна заплатити картою або абонементом, а міжміські рейси потрібно оплачувати лише готівкою. Дівчина розповіла, що всі водії в рукавицях, їх місця обгороджені. У трамваї, до прикладу, не можна заходити через передні двері, біля водія, а лише через середні та задні. Загалом транспортний рух став менш інтенсивним, але все одно машини їздять.

Валентина Рущак

До теми: Історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів