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Новий рік 2023

Ось наскільки зменшився попит на нові вантажівки

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Ось наскільки зменшився попит на нові вантажівки - фото 1

Фахівці підрахували, скільки вантажівок придбали українці від початку року й оприлюднили статистику. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

УкрАвтопром зазначив, що протягом січня 2023 року українці зареєстрували 703 нових комерційних вантажівок та авто спецтранспорту. Такий показник означає, що попит зменшився на чверть.

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Це різниця у 26% у порівнянні з груднем, тож показник демонструє падіння ринку.

Найбільш популярними вантажівками за перший місяць 2023 року стали:

  1. RENAULT –300 зареєстрованих машин
  2. FIAT – 55 авто
  3. MERCEDES-BENZ – 42 автівок
  4. FORD – 41 автомобілів
  5. VOLVO – 39 машин
Ось наскільки зменшився попит на нові вантажівки - фото 519388

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