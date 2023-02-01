Менше корупції – наскільки Україна покращила показники в індексі сприйняття корупції

Україна піднялася у рейтингу "Індекс сприйняття корупції" від організації Transparency International. Читайте далі та дізнайтеся, на якому місці зараз Україна у цьому списку!

Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2022 рік, пишуть в Transparency International Ukraine.

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Наш показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн у СРІ. За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Тобто минулого року Україна продемонструвала найкращий показник з часу запуску оновленої методології СРІ.

33 бали отримали також такі країни:

Алжир,

Ангола,

Замбія,

Монголія,

Сальвадор,

Філіппіни.

Україна покращила показники в індексі сприйняття корупції / Transparency International

На один бал Україну випереджають Боснія і Герцеговина, Гамбія, Індонезія, Малаві, Непал, Сьєрра-Леоне. На бал менше, ніж Україна, отримали Домініканська Республіка, Кенія та Нігер.

Країна-агресорка росія втратила у рейтингу один бал, отже має 28 балів і займає 137 місце в списку. Також індекс сприйняття корупції на один бал знизився в Угорщини та на два бали – в Білорусі.

Очолює список лідерка–Данія із 90 балами, за нею йдуть Нова Зеландія та Фінляндія – обидві країни набрали по 87 балів.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International з 1995-го раз в рік проводить дослідження на сприйняття корупції. Воно відображає, наскільки корумпованим вважається державний сектор країн, що включені до рейтингу.

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