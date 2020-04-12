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Карантин Коронавірус

Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину

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Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину - фото 1

Опитування цифрового агенства Postmen показало, скільки українців відклали придбання на час карантину. З'ясувалося, що велика частина громадян була змушена відкласти великі покупки.

Так, серед відкладених покупок лідирує придбання одягу і взуття – про це заявили 47,2% опитаних. 40,9% респондентів відклали поїздки і відпустки, а 33,3% відмовилися від придбання квитків на заходи. При цьому наголошується, що 13,9% респондентів заявили, що змушені відмовляти собі в придбанні товарів повсякденного попиту.

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Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину - фото 397530

Дослідники відзначають, що ця тенденція, як і епідемія в Україні, перебуває на початковій стадії, однак зі збільшенням тривалості карантину також буде рости.

Водночас 27,7% українців почали витрачати більше в період карантину. А 26% респондентів заявили, що їхні витрати навпаки, трохи знизилися.

Опитування проводилося 9-10 квітня в українському сегменті соціальної мережі Facebook методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 респондентів за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, регіонами проживання і рівнем доходу.

Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину - фото 397531

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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