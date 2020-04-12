Стало відомо, від яких покупок українці відмовляються під час карантину

Опитування цифрового агенства Postmen показало, скільки українців відклали придбання на час карантину. З'ясувалося, що велика частина громадян була змушена відкласти великі покупки.

Так, серед відкладених покупок лідирує придбання одягу і взуття – про це заявили 47,2% опитаних. 40,9% респондентів відклали поїздки і відпустки, а 33,3% відмовилися від придбання квитків на заходи. При цьому наголошується, що 13,9% респондентів заявили, що змушені відмовляти собі в придбанні товарів повсякденного попиту.

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Дослідники відзначають, що ця тенденція, як і епідемія в Україні, перебуває на початковій стадії, однак зі збільшенням тривалості карантину також буде рости.

Водночас 27,7% українців почали витрачати більше в період карантину. А 26% респондентів заявили, що їхні витрати навпаки, трохи знизилися.

Опитування проводилося 9-10 квітня в українському сегменті соціальної мережі Facebook методом онлайн-анкетування. В опитуванні взяли участь 800 респондентів за репрезентативною вибіркою за статтю, віком, регіонами проживання і рівнем доходу.

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