9 професій, які будуть шалено популярними після завершення пандемії коронавірусу

У період пандемії коронавірусу багато професіоналів зіткнулися з неможливістю здійснення своїх посадових обов'язків. Компанії перейшли на віддалену форму роботи, а деякі й зовсім припинили діяльність. Карантин позначається на всьому (тому доводиться вчитися заробляти з дому).

У світі насувається економічна криза і це, природно, істотно змінить ринок праці і затребуваність фахівців.

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Станом на березень 2020 найбільш потрібними в період карантину працівниками були фахівці з комунікацій у сфері охорони здоров'я, аналітики медичних даних, організатори програм соціальної допомоги в умовах надзвичайної ситуації, лаборанти і техніки, медичні сестри. Найімовірніше, попит на ці професії має тимчасовий характер, а зі спадом пандемії також знизиться.

Але не медичними професіями єдиними. На ринку робочої сили збитки спостерігаються в галузях шоу-бізнесу, подорожей, ресторанної справи, авіаперевезень. Компанії, швидше за все, в найближчі місяці будуть проводити скорочення, а колишні працівники шукатимуть нові сфери діяльності.

Є і така тенденція, що компанії починають усвідомлювати: епоха величезних офісів пройшла, оренда великих площ нікому не потрібна, а вкладати потрібно в цифрове забезпечення роботи. Співробітників ж доцільно переводити на фріланс або часткову зайнятість.

Після закінчення пандемії фахівці з ринку праці прогнозують попит на деякі професії, які до недавнього часу не дуже були популярні. Дізнайтесь, кого шукатимуть незабаром роботодавці.

1. Антикризовий менеджер

Професіонали цього напрямку будуть потрібні і під час кризи, і після неї. Експертів, здатних проаналізувати стан бізнесу, виявити сильні та слабкі сторони, побудувати шлях виходу з критичної ситуації і реалізувати його – дуже мало. Найчастіше це будуть зовнішні експерти, оскільки на всі компанії їх не вистачить.

2. Експерт з HR-трансформації

Ринок праці вийшов з постійного застою і зараз відбувається його трансформація. Бізнесу будуть життєво необхідні фахівці, здатні зорієнтувати керівництво щодо дій з персоналом: кого звільнити, кого найняти, чого і як навчити персонал, які умови і організацію праці варто запровадити. Важливий тут буде і фактор включення IT-рішень для таких систем.

3. Спеціаліст з цифрової трансформації

Уже навіть найконсервативніші власники компаній замислюються над тим, які функції можна перенести в віртуальне середовище. Так і відбуваються перші кроки на шляху до цифрової трансформації, відповідно, потрібні будуть люди, здатні підказати, який крок зробити наступним.

4. Програміст

Цілком передбачувано, що спроби перейти в цифрову сферу викличуть сплеск інтересу до програмного забезпечення. Багато компаній спробують створити власний цифровий продукт, інші виберуть уже наявні платформи, але в будь-якому випадку розробники ПЗ будуть потрібними.

5. Експерт з Big Data

Зростання оцифровки бізнесу призведе до різкого зростання банків даних, які потрібно обробляти. Це збільшить попит на фахівців, які вміють працювати з масивами даних.

6. Організатор трансляцій

Карантин в один момент викликав хвилю популярності для сервісів відеоконференцій. Але варто врахувати і таку сферу, як шоубізнес – постійно на YouTube концерти давати буде невигідно. Саме тому зросте потреба в організаторів шоу з тривимірними зображеннями, доповненою реальністю й іншими цифровими формами контенту.

7. Консультант з кібербезпеки

Інтерес до цифри й освоєння нових сервісів змусить освоювати нове. Але багато хто відчуває розгубленість у таких випадках, тому потрібна буде людина, здатна просто пояснити, як поводитися у віртуальному середовищі і консультувати з питань кібербезпеки.

8. Оператор call-центру

Ця професія буде забезпечувати зв'язок між користувачами практично у всіх галузях. Тим паче, що більшість бізнесів можуть перейти з офлайну в онлайн, тож обробляти замовлення точно буде кому!

9. Помічник з догляду

Мабуть, чи не єдина професія, не пов'язана з технологіями – соціальний працівник. Пандемія завдала шкоди здоров'ю багатьох людей похилого віку і пацієнтів з хронічними захворюваннями. Тому в країнах з високим рівнем життя явно буде висока потреба у помічниках по господарству, доглядальницях і нянечках.

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