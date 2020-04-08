Експерти розповіли про найпопулярнішу під час пандемії коронавірусу професію

Якщо ви вимушено залишилися без роботи під час пандемії коронавірусу, то рекрутери знайшли для вас вирішення проблеми безробіття. Зокрема вони назвали професію, яка набула шаленої популярності під час пандемії.

Фахівці HeadHunter відзначили різке підвищення попиту в березні-квітні на послуги кур'єрів. Причому збільшилася і кількість кандидатів, які бажають зайнятися цим видом діяльності.

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Підраховано, що у період з 15 березня по 6 квітня кількість вакансій збільшилася на 133% (у порівнянні з першою половиною березня). А кількість резюме на цю позиції зросла з 169 до 567.

При цьому компанії, які бажають набрати кур'єрів, не опускають планку заробітної плати, вони згодні платити, як і раніше. Це говорить про те, що пропозиції врівноважують попит.

Найпопулярніша зараз вакансія кур'єра

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли про найнебезпечніші професії під час пандемії коронавірусу. Американське видання NY Times підрахувало, скільки хворих на коронавірусну інфекцію серед представників різних професій. Отримані результати перетворили на діаграму. Найнебезпечнішими NY Times називає професії лікарів, що й не дивно: їм доводиться контактувати з хворими, перебуваючи при цьому у безпосередній близькості. На першому місці – стоматологи, за ними слідують парамедиків, медсестри, лікарі "швидкої допомоги" і сімейні лікарі.

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