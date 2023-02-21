Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню

  • 52
Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню - фото 1

В середньому мінімальна зарплата в ЄС становить від 399 євро до більш ніж 2000 євро. Скільки отримують українці – читайте нижче.

Статистичні дані про мінімальний заробіток у Європі повідомив Євростат.

Читайте також: Це вперше в історії – українська монета стала найкращою у світі

Місячна мінімальна заробітна плата різна: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.

Для визначення рівня зарплат країни поділили на 3 групи:

  • до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро
  • до 2-ї групи – країни зі зарплатнею від 887 до 1304 євро
  • до 3-ї групи – країни з мінімальною зарплатою від 1700 євро на місяць

Перша група:

  • Болгарія – 399 євро
  • Угорщина – 579 євро
  • Румунія – 606 євро
  • Латвія – 620 євро
  • Хорватія – 700 євро
  • Словаччина – 700 євро
  • Чехія – 717 євро
  • Естонія – 725 євро
  • Польща – 746 євро
  • Мальта – 835 євро
  • Литва – 840 євро
Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню - фото 520150

Друга група:

  • Португалія – 887 євро
  • Іспанія – 1167 євро
  • Словенія – 1304 євро

Третя група:

  • Франція – 1709 євро
  • Ірландія – 1910 євро
  • Нідерланди – 1934 євро
  • Бельгія – 1955 євро
  • Німеччина – 1981 євро
  • Люксембург – 2387 євро

Щодо України, то в нашій країні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6700 гривень, що дорівнює близько 168 євро.

Це цікаво: Як війна принесла новий жаргон та неологізми в мовлення українців

пропозиції партнерів
Новини