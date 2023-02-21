Стало відомо, у якій країні Європи отримують найнижчу мінімальну зарплатню

В середньому мінімальна зарплата в ЄС становить від 399 євро до більш ніж 2000 євро. Скільки отримують українці – читайте нижче.

Статистичні дані про мінімальний заробіток у Європі повідомив Євростат.

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Місячна мінімальна заробітна плата різна: від 399 євро в Болгарії до 2 387 євро в Люксембурзі.

Для визначення рівня зарплат країни поділили на 3 групи:

до 1-ї групи увійшли країни, де щомісячний заробіток становить від 399 до 840 євро

до 2-ї групи – країни зі зарплатнею від 887 до 1304 євро

до 3-ї групи – країни з мінімальною зарплатою від 1700 євро на місяць

Перша група:

Болгарія – 399 євро

Угорщина – 579 євро

Румунія – 606 євро

Латвія – 620 євро

Хорватія – 700 євро

Словаччина – 700 євро

Чехія – 717 євро

Естонія – 725 євро

Польща – 746 євро

Мальта – 835 євро

Литва – 840 євро

Друга група:

Португалія – 887 євро

Іспанія – 1167 євро

Словенія – 1304 євро

Третя група:

Франція – 1709 євро

Ірландія – 1910 євро

Нідерланди – 1934 євро

Бельгія – 1955 євро

Німеччина – 1981 євро

Люксембург – 2387 євро

Щодо України, то в нашій країні мінімальну заробітну плату з 1 січня 2023 року встановлено на рівні 6700 гривень, що дорівнює близько 168 євро.

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