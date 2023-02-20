Це вперше в історії – українська монета стала найкращою у світі

Монета номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України" перемогла на міжнародному конкурсі "Монета року" від нумізматичного видання World Coin New.

Про це повідомила пресслужба НБУ на сторінці у Facebook.

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За рішенням журі, до складу якого входило понад 100 експертів з усього світу, українська пам'ятна монета перемогла у фіналі цього конкурсу, а саме монета номіналом 5 гривень "До 30-річчя незалежності України". До слова, до фіналу вийшли монети з України, Канади та Австрії.

Проте за нашу монету проголосувала більшість членів журі. Ба більше, перемога здобута з удвічі більшою кількістю голосів за її найближчого конкурента. І це вперше за історію конкурсу монета-переможниця мала такий великий відрив", – написала у повідомленні.

Автору ескізів – художник Олег Шупляк, скульптор – Володимир Атаманчук. Їхня робота вразила світ та вкотре довела, наскільки багатою та самобутньою є культура України.

НБУ / Facebook

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