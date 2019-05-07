Стало відомо, у скільки обійшлися пологи Меган Маркл

Меган Маркл збиралася народжувати в домашніх умовах, в котеджі Фрогмор, який розташований у Віндзорського замку. Але пологи герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

У неділю, 5 травня, Меган Маркл повезли у приватну клініку Портленда, яка розташована у центральній частині Лондона. Герцогиня була з чоловіком – принцом Гаррі, і співробітниками поліції.

І ще: Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка

Приватна клініка Портленда

Відправлення Маркл у клініку була такою таємницею, що про переміщення майбутньої мами не знали навіть члени королівської сім'ї. Подружжя повернулося у свій котедж уже через кілька годин після появи на світ сина.

Також з'ясувалося, що 24 години перебування у приватній лікарні Портленда, де і народився малюк, коштує 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Читайте також: Як Ніагарський водоспад "привітав" Меган Маркл і принца Гаррі: фотофакт