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Гра престолів Меган Маркл День матері

Стало відомо, у скільки обійшлися пологи Меган Маркл

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / people

Меган Маркл збиралася народжувати в домашніх умовах, в котеджі Фрогмор, який розташований у Віндзорського замку. Але пологи герцогині Сассекської відбулися в лікарні.

У неділю, 5 травня, Меган Маркл повезли у приватну клініку Портленда, яка розташована у центральній частині Лондона. Герцогиня була з чоловіком – принцом Гаррі, і співробітниками поліції.

І ще: Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка

Приватна клініка Портленда - фото 326305
Приватна клініка Портленда

Відправлення Маркл у клініку була такою таємницею, що про переміщення майбутньої мами не знали навіть члени королівської сім'ї. Подружжя повернулося у свій котедж уже через кілька годин після появи на світ сина.

Також з'ясувалося, що 24 години перебування у приватній лікарні Портленда, де і народився малюк, коштує 15 тисяч фунтів стерлінгів.

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Джерело: thesun
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