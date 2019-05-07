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Як Ніагарський водоспад "привітав" Меган Маркл і принца Гаррі: фотофакт

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У Канаді привітали Меган Маркл та принца Гаррі з народженням сина - фото 1
У Канаді привітали Меган Маркл та принца Гаррі з народженням сина

Меган Маркл народила хлопчика принцу Гаррі, і ця подія сколихнула не лише світові медіа, а навіть відповідальних за Ніагарський водоспад. Улюблене місце туристів отримало новий колір!

Поява первістка у принца Гаррі та Меган Маркл стала важливою подією, на яку чекали не тільки британці. Хлопчик стане 7 у черзі на королівський престол, однак вже отримав шанувальників у різних куточків світу. Навіть у Канаді креативно привітали молоде подружжя з поповненням у родині. Упродовж години Ніагарський водоспад сяяв синім кольором з нагоди такого свята.

Детальніше тут: Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі

У Раді з питань підсвічування Ніагарського водоспаду, яка існує вже понад 90 років, зазначили, що синій колір символізує стать малюка з королівської родини. А саме освітлення втримувалось близько години, хоча, зазвичай, воно змінюється кожні декілька хвилин.

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Джерело: Укрінформ
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