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Гра престолів День матері

Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка

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Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками / gettyimages

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше стала мамою. Вона народила первістка принцу Гаррі. Дізнайтеся стать королівського малюка, який є сьомим у черзі на британський престол.

Як повідомили представники королівської родини, у Меган і Гаррі народився хлопчик! Малюк з'явився на світ зранку 6 травня 2019 року. Вага дитини – 3,260 кг. Відомо, що 37-річна герцогиня Сассекська разом із первістком почуваються добре.

Принц Гаррі заявив, що пишається своєю дружиною. Він також подякував усім за підтримку, особливо – своїм рідним. Повідомляється, що королева Єлизавета ІІ, герцог Единбурзький, принц Уельський, герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджська, леді Джейн Фалкес, леді Сара МакКоркодейл і граф Спенсер раді народженню малюка.

Ім'я хлопчика, який є сьомим у черзі на престол, буде оголошено пізніше. Букмекери найвірогіднішім для дівчинки вважали імена Грейс та Діана, а для хлопчика – Артур.

Королівська родина - фото 326089
Королівська родина

При цьому перші знімки малюка з'являться в мережі не через кілька годин після пологів (як це було і з Кейт Міддлтон), а через кілька днів. Кадри будуть зроблені на території Віндзорського замку, а потім опубліковані в соцмережах королівської сім'ї.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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