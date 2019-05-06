Меган Маркл народила дитину принцу Гаррі: відома стать малюка

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше стала мамою. Вона народила первістка принцу Гаррі. Дізнайтеся стать королівського малюка, який є сьомим у черзі на британський престол.

Як повідомили представники королівської родини, у Меган і Гаррі народився хлопчик! Малюк з'явився на світ зранку 6 травня 2019 року. Вага дитини – 3,260 кг. Відомо, що 37-річна герцогиня Сассекська разом із первістком почуваються добре.

The Duke of Sussex announces his wife has given birth to a baby boy.



Follow the latest on the #royalbaby here: https://t.co/8KSPsa3ufS pic.twitter.com/xE4qo9Ct3v — Sky News (@SkyNews) 6 травня 2019 р.

Принц Гаррі заявив, що пишається своєю дружиною. Він також подякував усім за підтримку, особливо – своїм рідним. Повідомляється, що королева Єлизавета ІІ, герцог Единбурзький, принц Уельський, герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджська, леді Джейн Фалкес, леді Сара МакКоркодейл і граф Спенсер раді народженню малюка.

Ім'я хлопчика, який є сьомим у черзі на престол, буде оголошено пізніше. Букмекери найвірогіднішім для дівчинки вважали імена Грейс та Діана, а для хлопчика – Артур.

Королівська родина

При цьому перші знімки малюка з'являться в мережі не через кілька годин після пологів (як це було і з Кейт Міддлтон), а через кілька днів. Кадри будуть зроблені на території Віндзорського замку, а потім опубліковані в соцмережах королівської сім'ї.

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