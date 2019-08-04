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Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом

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Еліна Світоліна і її коханий - фото 1
Еліна Світоліна і її коханий / jetsetter

Спортсменка Еліна Світоліна та її коханий Гаель Монфіс знялися в рекламі українського бренду одягу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її коханий − французький тенісист Гаель Монфіс взяли участь у фотосесії в одязі від українських дизайнерів.

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"Це наше перше спільне відвідування України. Я рада, що Гаелю тут сподобалося. Йому сподобався Київ, він був в захваті від Одеси, а головне, від української кухні. Особливо від борщу!", − розповідає Еліна.

Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом - фото 345458

"У нас дуже жорсткий графік, тому побачення для нас розкіш, яку ми можемо дозволити собі вкрай рідко. Але коли вдається знайти вільний день, ми вириваємося у якесь романтичне місто і проводимо час тільки вдвох...", − поділилася Світоліна.

Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом - фото 345457

Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом - фото 345456

Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом - фото 345455

Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом - фото 345454

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Джерело: jetsetter
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