Закохана Світоліна знялася у романтичній фотосесії разом із бойфрендом

Спортсменка Еліна Світоліна та її коханий Гаель Монфіс знялися в рекламі українського бренду одягу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її коханий − французький тенісист Гаель Монфіс взяли участь у фотосесії в одязі від українських дизайнерів.

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"Це наше перше спільне відвідування України. Я рада, що Гаелю тут сподобалося. Йому сподобався Київ, він був в захваті від Одеси, а головне, від української кухні. Особливо від борщу!", − розповідає Еліна.

"У нас дуже жорсткий графік, тому побачення для нас розкіш, яку ми можемо дозволити собі вкрай рідко. Але коли вдається знайти вільний день, ми вириваємося у якесь романтичне місто і проводимо час тільки вдвох...", − поділилася Світоліна.

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