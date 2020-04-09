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Погані хлопці: ці актори найчастіше грали в кіно лиходіїв

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Найбільше негативних ролей у Роберта де Ніро - фото 1
Найбільше негативних ролей у Роберта де Ніро

Якщо ви полюбляєте фільми про поганих хлопців, то до вашої уваги ТОП-10 акторів, які найчастіше грали лиходіїв у фільмах. Першим у рейтингу виявився Роберт де Ніро.

У його фільмографії 19 лиходіїв, серед яких молодий Дон Корлеоне у другій частині "Хрещеного батька" (за неї Де Ніро отримав "Оскар"), Ніл Макколі у "Протистоянні", Луїс Гара у картині Квентіна Тарантіно "Джекі Браун" і Джиммі Конвей у фільмі Мартіна Скорсезе "Славні хлопці".

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На другій позиції рейтингу Пітер Стормаре, відомий за своїми ролями в "Фарго", "Великому Лебовські", "Втечі" з в'язниці" і в другій частині "Поганих хлопців".

Також до списку потрапили Гері Олдман, Крістофер Уокен і Семюел Л. Джексон.

Повний список акторів, які найчастіше грають лиходіїв:

  1. Роберт де Ніро – 19;
  2. Петер Стормаре – 17;
  3. Рон Перлман – 16;
  4. Тім Каррі – 15;
  5. Джеймс Вудс – 15;
  6. Вінні Джонс – 14;
  7. Гері Олдман – 14;
  8. Крістофер Уокен – 14;
  9. Малколм Макдауелл – 14;
  10. Семюел Л. Джексон – 13.

Нагадаємо, що Роберт де Ніро – володар двох премій "Оскар", "Золотого глобуса" і "Золотого лева" за внесок у розвиток кінематографу. У 2019 вийшов фільм Мартіна Скорсезе "Ірландець", де Роберт де Ніро зіграв одну з головних ролей.

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Джерело: Independent
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