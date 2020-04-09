Погані хлопці: ці актори найчастіше грали в кіно лиходіїв

Якщо ви полюбляєте фільми про поганих хлопців, то до вашої уваги ТОП-10 акторів, які найчастіше грали лиходіїв у фільмах. Першим у рейтингу виявився Роберт де Ніро.

У його фільмографії 19 лиходіїв, серед яких молодий Дон Корлеоне у другій частині "Хрещеного батька" (за неї Де Ніро отримав "Оскар"), Ніл Макколі у "Протистоянні", Луїс Гара у картині Квентіна Тарантіно "Джекі Браун" і Джиммі Конвей у фільмі Мартіна Скорсезе "Славні хлопці".

Це цікаво: Притула порадив 5 небанальних фільмів, які варто подивитись на карантині

На другій позиції рейтингу Пітер Стормаре, відомий за своїми ролями в "Фарго", "Великому Лебовські", "Втечі" з в'язниці" і в другій частині "Поганих хлопців".

Також до списку потрапили Гері Олдман, Крістофер Уокен і Семюел Л. Джексон.

Повний список акторів, які найчастіше грають лиходіїв:

Роберт де Ніро – 19; Петер Стормаре – 17; Рон Перлман – 16; Тім Каррі – 15; Джеймс Вудс – 15; Вінні Джонс – 14; Гері Олдман – 14; Крістофер Уокен – 14; Малколм Макдауелл – 14; Семюел Л. Джексон – 13.

Нагадаємо, що Роберт де Ніро – володар двох премій "Оскар", "Золотого глобуса" і "Золотого лева" за внесок у розвиток кінематографу. У 2019 вийшов фільм Мартіна Скорсезе "Ірландець", де Роберт де Ніро зіграв одну з головних ролей.

Читайте також: Брюс Віліс перетворив свою дочку на Солдата Джейн: стрижемося вдома