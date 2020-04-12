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Назад у майбутнє 2: фанати перезняли відомий фільм за допомогою підручних засобів

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Назад у майбутнє 2 - фото 1
Назад у майбутнє 2 / youtube

Шанувальники фільму "Назад в майбутнє" об'єдналися і перезняли другу частину за допомогою підручних засобів: хтось грав сам, хтось малював мультики, створював маріонеток, залучав дітей і домашніх тварин. Є навіть сцена, де задіяні тільки банани. Словом, дивіться, що з цього вийшло.

У створенні фільму брали участь близько 300 осіб з дев'яти країн. Оригінальну картину розбили на 88 сцен і кожна команда повинна була відтворити одну з них за тиждень. "Ми вражені творчим розмахом", – пишуть організатори.

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В описі до відео організатори закликають фанатів "Назад у майбутнє" зробити пожертвування до фонду Майкла Джея Фокса, який зіграв Марті Макфлая. У актора хвороба Паркінсона, і його громадська організація допомагає людям з таким же діагнозом. "Ніхто з нас не намагався б перезняти цей фільм, якби не дивовижна гра Фокса".

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