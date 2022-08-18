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Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України

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Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України - фото 1

Укрпошта повідомляє про ще один витвір філателії від іноземних колег, а саме від чеської пошти. Вони створили марки на підтримку України. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Пошта Чехії створила новий випуск – філателістичний аркуш, який складається з 7 марок, купонів та великої карти України у центрі блоку.

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Відомо, що ціна такого набору становить 593 крони, що приблизно 905 гривень. Вартість кожної окремої марки становить 39 крон, що приблизно 60 гривень.

Пошта Чехії випустила аркуш з 7 марок на підтримку України - фото 511599

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