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Укрпошта випускає першу благодійну марку: що на ній буде зображено
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Укрпошта запускає першу офіційну благодійну марку країни, завдяки якій планують зібрати понад мільйон євро. На що спрямують кошту та яке зображення прикрасить марку – дізнавайтесь далі.
Укрпошта продовжує тішити українців особливими марками у цей складний час. І через неймовірну активність користувачів пошта вирішила створити ще одну, яка стане першою офіційною благодійною маркою в Україні. Про це розповів гендиректор Ігор Смілянський у своєму телеграм-каналі.
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Почнімо ранок останнього тижня літа позитивом. За чисельними проханнями, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як сапери разом з Патроном допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів, – це перша офіційна благодійна марка країни, – наголосив він.
Планується зібрати понад мільйон євро, які направлять на придбання машини для розмінування. Як зауважив Смілянський, вона, можливо, "не така красива, як Патрон", але допомагає швидко та якісно розміновувати значні території.
Більше як 150 000 – така кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в Україні за даними ДСНС, тож Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників. Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні, – додав гендиректор Укрпошти.
Він пообіцяв поділитись деталями згодом та натякнув, що песик Патрон "запустить свою марку особисто лапою".
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