Стало відомо, під яку музику астронавти SpaceX відправилися у космос

Саундтреком польоту на космічному кораблі Crew Dragon до МКС став важкий рок. Виявилося, астронавти Боб Бенкен і Даг Харлі слухали AC/DC і Black Sabbath.

Пісня "Back in Black" групи AC/DC грала в астронавтів у машині, поки вони під'їжджали до ракети. А вже в кораблі, прямо перед стикуванням з МКС космонавти включили "Planet Caravan" групи Black Sabbath. Трек був вибраний не випадково, адже там є рядки: "Пливемо крізь безкраї небеса", "Зірки сяють, немов очі", "Чорної ночі голосу".

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Також у списку відтворення Бенкена і Харлі був гімн США і "музика для ліфта" – The Girl From Ipanema з фільму "Брати Блюз".

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