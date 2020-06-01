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Астронавти з корабля SpaceX зійшли на борт МКС: без казусу не обійшлося (відео)

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Астронавти з корабля SpaceX зійшли на борт МКС: без казусу не обійшлося (відео) - фото 1

Американські астронавти Боб Бенкен і Дуглас Харлі покинули корабель Crew Dragon і зійшли на борт Міжнародної космічної станції. Момент переходу астронавтів на борт МКС транслювало NASA.

Політ корабля до МКС тривав майже 19 годин. На Землю після завершення місії астронавти повернуться тим же кораблем Crew Dragon. "Вони це зробили. Після вчорашнього запуску корабля, Боб Бенкен і Дуглас Харлі офіційно приєдналися до екіпажу МКС", – заявили в NASA.

І ще: Crew Dragon на орбіті: екіпаж зняв скафандр і гуляє космічним кораблем SpaceX (відео)

На МКС астронавти можуть провести від 30 до 119 діб.

При переході з корабля на МКС один з астронавтів вдарився головою. На трансляції видно, що Харлі постійно тримається за місце удару.

На приєднання астронавтів до екіпажу МКС відреагував в Twitter Ілон Маск: "Вітаю Боба і Дугласа зі стикуванням і відкриттям люка МКС".

Дивіться також: Crew Dragon з космонавтами пристикувався до МКС: дивіться відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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