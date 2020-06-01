SpaceX з космонавтами відправила на МКС іграшкового динозавра, у якого була важлива місія

Крім Дагласа Херлі і Роберта Бенкена, третім пасажиром космічного корабля Crew Dragon став динозаврик Тремор, якого вибрали сини космонавтів. На іграшку була покладена відповідальна місія.

Головними героями запуску Crew Dragon називали і Ілона Маска, і космонавтів, але мережа не забула про ще одного учасника – іграшкового динозавра. "У нас на борту виявився один заєць під час зльоту. Злетіли не тільки я і Даг – поруч з нами є ще апатозавр", – сказав Бенкен під час трансляції.

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Two humans (and one dinosaur) went to space today #SpaceX pic.twitter.com/U4CbHJShkw — Brian Bosché (@BrianPBosche) May 30, 2020

Іграшковий динозавр відправився в космос як індикатор невагомості. Як тільки корабель опинився у невагомості, динозавр зміг це наочно продемонструвати. Виявилося, що в обох астронавтів сини люблять динозаврів – саме тому Херлі і Бенкен вибрали таку іграшку.

"Це дуже круто, ми зробили це заради наших синів, і ми сподіваємося, їм подобається, що їхня іграшка літає з нами на борту. Упевнений, вони б вважали за краще бути тут особисто, але, сподіваюся, вони і так нами пишаються", – розповів Бенкен.

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