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Серіал Кріпосна

Стало відомо, коли з'явиться перший космічний готель

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Перший у світі космічний готель - фото 1
Перший у світі космічний готель / express

Компанія The Gateway Foundation (США) розробляє перший у світі космічний готель. Космічна станція, названа на честь німецького вченого Вернера фон Брауна, зможе вмістити понад 400 осіб.

Передбачається, що космічний готель Von Braun Space Station відкриється у 2025 році і спершу буде розрахований на меншу кількість людей – за тиждень станцію зможуть відвідувати приблизно 100 осіб. Станція, як відзначають представники The Gateway Foundation, буде в цілому нагадувати комфортабельний круїзний корабель.

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Космічний готель Von Braun Space Station - фото 352315
Космічний готель Von Braun Space Station

У перспективі станція може бути розширена, тому на ній теоретично зможуть проживати тисячі космічних туристів. На перших етапах проживання в орбітальному готелі буде недешевим, проте у міру розвитку технологій доставки в космос ціна буде знижуватися.

Орбітальний готель буде заснований на принципі модульності, тому динамічно розширюватиметься і розвиватиметься. Автори проєкту кажуть, що станція навіть зможе похвалитися штучною гравітацією.

У готелі буде штучна гравітація - фото 352316
У готелі буде штучна гравітація

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Джерело: express
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