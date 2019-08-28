SpaceX провела випробування космічного корабля для міжпланетних подорожей: відео

Прототип корабля SpaceX Starship Starhopper успішно пройшов льотне випробування "стрибками" в південному Техасі. Він піднявся на висоту 150 метрів, завис в повітрі і плавно приземлився.

На Starhopper був встановлений двигун SpaceX нового покоління Raptor, який розраховують використовувати для міжпланетних перельотів. Поки прототип використовував тільки один двигун, але в наступних тестах компанія додасть ще кілька Raptor.

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Минуле випробування Starhopper перетворять в тестовий стенд для двигунів. При цьому SpaceX паралельно будує два інших прототипи корабля Starship: один в Техасі, а інший у Флориді. Вони будуть оснащені трьома двигунами Raptor, рулями управління і поліпшеними шасі. Прототипи розробляють дві команди, які використовують різні підходи. Після випробувань SpaceX візьме найкраще від кожної для розробки Starship.

Перший політ Starhopper пройшов 25 липня. Тоді корабель піднявся в повітря тільки на 18 метрів. Два нових зразки пройдуть серію тестів, під час яких повинні піднятися на висоту до 20 кілометрів.

На Starhopper SpaceX випробовувала технології для корабля Starship, який в тому числі призначений для міжпланетних подорожей. За задумом Ілона Маска, 55-метровий корабель буде злітати з Землі за допомогою гігантського прискорювача Super Heavy і сідати на інших планетах вертикально як інші ракети SpaceX.

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