Стало відомо, коли у популярному месенджері з'явиться реклама

WhatsApp – популярний безкоштовний додаток, але Facebook все ж хоче його монетизувати, запровадивши рекламу.

Реклама з'явиться в "статусі" користувача, подібно до того, як це працює в історіях Instagram. Вона буде займати весь екран і відображати назву компанії.

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Наразі неясно, чи збирається Facebook вставляти це ще десь, але не хотілося б, щоб реклама була занадто нав'язливою. Також компанія хоче спростити покупки в додатку. Каталог товарів можна буде переглядати і відправляти друзям прямо в WhatsApp, не переходячи в браузер.

Днями також стало відомо, що Facebook планує найняти приблизно 100 людей, які будуть розробляти функцію безконтактної оплати для популярного месенджера WhatsApp. Таким чином, команда WhatsApp, яка складається з приблизно 400 осіб, збільшиться на 25%.

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