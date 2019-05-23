Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Стало відомо, коли у популярному месенджері з'явиться реклама

  • 8
Де з'явиться реклама у WhatsApp - фото 1
Де з'явиться реклама у WhatsApp / AKKet

WhatsApp – популярний безкоштовний додаток, але Facebook все ж хоче його монетизувати, запровадивши рекламу.

Реклама з'явиться в "статусі" користувача, подібно до того, як це працює в історіях Instagram. Вона буде займати весь екран і відображати назву компанії.

І ще: Краще за WhatsApp і Viber: Google готує новий месенджер

Наразі неясно, чи збирається Facebook вставляти це ще десь, але не хотілося б, щоб реклама була занадто нав'язливою. Також компанія хоче спростити покупки в додатку. Каталог товарів можна буде переглядати і відправляти друзям прямо в WhatsApp, не переходячи в браузер.

Днями також стало відомо, що Facebook планує найняти приблизно 100 людей, які будуть розробляти функцію безконтактної оплати для популярного месенджера WhatsApp. Таким чином, команда WhatsApp, яка складається з приблизно 400 осіб, збільшиться на 25%.

Читайте також: Месенджер WhatsApp отримав новий режим

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
  • 21 травня, 17:21
  • 1284
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 556
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1486373
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гаджети