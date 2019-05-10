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У WhatsApp з'явиться функція безконтактної оплати

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У WhatsApp з'явиться нова функція - фото 1
У WhatsApp з'явиться нова функція / time

Facebook планує найняти приблизно 100 осіб, які будуть розробляти функцію безконтактної оплати для популярного месенджера WhatsApp.

Таким чином, команда WhatsApp, яка складається з приблизно 400 осіб, збільшиться на 25%. Більшість нових співробітників буде працювати у Лондоні. Ще частина – в Дубліні (Ірландія), де розташована європейська штаб-квартира Facebook.

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У WhatsApp з'явиться функція безконтактної оплати - фото 326804

Минулого тижня засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що функція мобільних платежів у WhatsApp буде запущена у декількох країнах у 2019 році після первинного випробування в Індії.

Месенджером користується 1,5 мільярда осіб по всьому світу. Додаток найбільш популярний у Великобританії та Індії.

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Джерело: forbes
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