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Месенджер WhatsApp отримав новий режим

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WhatsApp отримав оновлення - фото 1
WhatsApp отримав оновлення / itechua

У популярному месенджері WhatsApp з'явився новий "режим відпустки", про введення якого стало відомо ще в минулому році. Однак лише зараз нова опція стане доступна.

Новий режим дозволить користувачеві відключити повідомлення в групі, при цьому залишаючись її учасником. Цей режим також дозволить приховати появу повідомлень і будь-яких активностей, пов'язаних з групою.

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Месенджер WhatsApp отримав новий режим - фото 320576
Месенджер WhatsApp отримав новий режим - фото 320575

"Режим відпустки" отримає назву "Заглушити архівні чати". Зараз ця опція вже доступна в режимі бета-тестування, проте найближчим часом вона з'явиться і в призначеній для користувача версії.

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Джерело: gizmochina
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