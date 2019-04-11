Месенджер WhatsApp отримав новий режим

У популярному месенджері WhatsApp з'явився новий "режим відпустки", про введення якого стало відомо ще в минулому році. Однак лише зараз нова опція стане доступна.

Новий режим дозволить користувачеві відключити повідомлення в групі, при цьому залишаючись її учасником. Цей режим також дозволить приховати появу повідомлень і будь-яких активностей, пов'язаних з групою.

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"Режим відпустки" отримає назву "Заглушити архівні чати". Зараз ця опція вже доступна в режимі бета-тестування, проте найближчим часом вона з'явиться і в призначеній для користувача версії.

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