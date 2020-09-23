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Стало відомо, коли Том Круз полетить у космос на кораблі SpaceX

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Том Круз - фото 1
Том Круз / instagram

У мережі з'явилася інформація про політ Тома Круза у космос на кораблі Crew Dragon. Передбачається, що актор і режисер відправиться на орбіту як космічний турист і буде знімати там кіно.

Так, одним з перших космічних туристів компанії SpaceX може стати голлівудський актор Том Круз. Це підтверджують нові дані сайту космічних запусків Space Shuttle Almanac. Повідомляється, що політ корабля SpaceX Crew Dragon з американською зіркою та режисером Дугласом Лайманом на борту відбудеться у жовтні 2021 року.

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У списку екіпажу Круз і Лайман відзначені як "Турист 1" і "Турист 2". Третє місце на кораблі поки залишається вакантним.

Ймовірний політ у космос відомого актора і режисера можна назвати суто туристичним: кілька місяців тому стало відомо про співпрацю Тома Круза з NASA і SpaceX в рамках зйомок фільму на Міжнародній космічній станції. Подробиць про фільм поки немає, але інсайдери запевняли, що чергова стрічка з Крузом у головній ролі не стане продовженням шпигунської франшизи "Місія нездійсненна".

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Джерело: deadline
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