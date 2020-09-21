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Коронавірус Карантин 1 вересня

Кому пророкують роль нового Джеймса Бонда

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Джеймс Бонд - фото 1
Джеймс Бонд / gettyimages

Найбільш імовірним кандидатом на роль наступного Джеймса Бонда є актор Том Харді. Однак чи погодиться на таку пропозицію зірка Венома наразі невідомо.

Харді має змінити Деніела Крейга в ролі Бонда після виходу п'ятого фільму бондіани під назвою Не час помирати.

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Відзначається, що договір із зіркою фільму Веном планувалося укласти вже в листопаді, однак через коронавірус офіційно актор отримає роль тільки в 2021 році. До цього основним претендентом на роль наступного агента 007 вважався британський актор Том Хіддлстон.

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Харді і Крейг

Раніше видання The Independent назвало найгірший фільм про Джеймса Бонда. Журналісти склали рейтинг всіх фільмів про агента 007. Найгіршою визнали картину Помри, але не зараз. 20-у частину бондіани з Пірсом Броснаном в головній ролі розкритикували за безглузді епізоди, серед яких виявилася поява Мадонни як інструктора з фехтування і машина-невидимка.

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Джерело: 021.rs
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