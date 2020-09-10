SpaceX показала незвичайне відео запуску і приземлення Falcon 9: кадри з борту ракети

Компанія SpaceX встановила камеру на борту прискорювача Falcon 9 під час запуску останньої місії 30 серпня. На відео помітно, як ракета виходить з атмосфери і повертається на Землю.

На цей раз у SpaceX вирішили зняти запуск і приземлення прискорювача ракети Falcon 9 не з зовнішньої камери, а прямо з його борту. Так, під час останньої місії SAOCOM 1B, в рамках якої SpaceX підіймала на орбіту аргентинський супутник, камера, встановлена на борту прискорювача, показала, як ракета виходь за межі атмосфери Землі і повертається на Землю.

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Серед іншого, новий запуск Falcon 9 також поставив кілька рекордів: під час цієї місії SpaceX вперше з 1969 року використовував південний полярний коридор для виходу на орбіту від мису Канаверал.

Крім того, повернення прискорювача ракети на сушу було першим за останні пів року, оскільки в період з березня 2020 року інженери SpaceX повертали свої багаторазові ракети на плавучі платформи.

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