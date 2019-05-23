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Стало відомо, коли покажуть новий смартфон Meizu 16Xs

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Meizu 16Xs покажуть на презентації у Пекіні - фото 1
Meizu 16Xs покажуть на презентації у Пекіні

Незабаром після сертифікації нового смартфона в TENAA компанія Meizu офіційно підтвердила назву новинки, яка дебютує як Meizu 16Xs. Опублікований у мережі рекламний постер також розкрив дату презентації і одну з характеристик гаджета, що готується до релізу.

Компанія оголосила, що презентація нового смартфона під назвою Meizu 16Xs відбудеться 30 травня у Пекіні.

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Рекламний постер, присвячений анонсу пристрою, також демонструє його вагу, який становить 165 грамів – як і у Meizu 16s. При цьому новинка отримала акумулятор більшої місткості (4000 мАч) у порівнянні з попередником. Вартість новинки виробник не оголосив – за чутками, базова конфігурація Meizu 16Xs буде коштувати близько $ 360.

Meizu 16Xs покажуть 30 травня - фото 329645

Згідно з попередніми витоками, смартфон оснастять 6,2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2232x1080 пікселів з вбудованим сканером відбитків пальців, процесором Snapdragon 712 з тактовою частотою 2,0 ГГц, 6 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 64 ГБ. Роздільна здатність сенсорів потрійної основної камери складе 48 + 5 + 8 Мп, фронтальний модуль буде представлений 16-мегапіксельним датчиком.

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Джерело: mydrivers
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