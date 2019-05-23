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OPPO K3: висувна камера та Snapdragon 710 за 200 доларів

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OPPO K3 показали офіційно - фото 1
OPPO K3 показали офіційно

Компанія OPPO представила смартфон середньої цінової категорії під назвою OPPO K3. Новинку в корпусі зі скла і металу оснастили продуктивним процесором Snapdragon, безрамковим дисплеєм без вирізів і фронтальною камерою на висувному механізмі.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий OLED-дисплей діагоналлю 6,5 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ (2340x1080 пікселів) і співвідношенням сторін 19,5: 9. Він отримав функції локального затемнення та захисту очей користувача від мерехтіння. Під екраном розмістився оптичний сканер відбитків пальців шостого покоління.

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Новинка побудована на базі мобільної платформи Snapdragon 710 з підтримкою технологій GameBoost 2.0 для прискореної роботи графічного процесора, FrameBoost для оптимізації розподілу системних ресурсів, TouchBoost, покликаної поліпшити реакцію сенсорного екрана і LinkBoost 2.0, що підвищує продуктивність мережевого підключення.

OPPO K3 коштуватиме від 230 доларів США - фото 329607
OPPO K3 коштуватиме від 230 доларів США

Об'єм оперативної пам'яті LPDDR4X становить 6 або 8 ГБ, вбудованого накопичувача – 64, 128 або 256 ГБ у різних конфігураціях, додатково передбачений слот для карти microSD. Місткість вбудованого акумулятора з підтримкою швидкої зарядки потужністю 20 Вт – 3765 мАг.

На виконаній зі скла задній кришці розташували подвійну основну камеру зі світлодіодним спалахом, що складається з основного сенсора на 16 Мп і 2-мегапіксельного датчика глибини. Фронтальна камера з роздільною здатністю 16 Мп оснащена висувним механізмом і розташована на верхній грані корпусу. Працює смартфон під управлінням Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою ColorOS 6.0.

OPPO K3 отримає потужний процесор - фото 329608
OPPO K3 отримає потужний процесор

Технічні характеристики OPPO K3:

  • Дисплей: OLED, 6.5", 2340x1080, 19,5: 9
  • Чипсет: Snapdragon 710 (2 x 2,2 ГГц + 6 x 1,7 ГГц), Adreno 616 GPU
  • Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ LPDDR4X
  • Вбудована пам'ять: 64/128/256 ГБ UFS 2.1
  • Основна камера: 16 + 2 Мп
  • Фронтальна камера: 16 Мп (f / 2.0)
  • Акумулятор: 3765 мАг, швидка зарядка потужністю 20 Вт
  • Зв'язок: 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

OPPO K3 у фіолетовому, зеленому та білому кольорах корпусу надійде в продаж на території Китаю 1 червня за ціною $ 230 за версію 6/64 ГБ. Модифікація 8/128 ГБ буде коштувати $ 274, а топова версія 8/256 ГБ з'явиться в продажу в середині липня і обійдеться покупцям в $ 332.

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Джерело: Gizmochina
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